Нидерланды попросили Украину не выдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17

Прокуратура Нидерландов обратилась к властям Украины с просьбой не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха , которого украинские спецслужбы задержали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малазийском «Боинге» над Донбассом. Об этом сообщает газета NRC Handelsblad.

По информации издания, член Совместной следственной группы (JIT, ССГ) Фред Вестербеке в своем письме заявил о необходимости сохранить Цемаха для дальнейшего расследования катастрофы. По его словам, голландская прокуратура рассматривает бывшего начальника ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в качестве подозреваемого. Основанием для пересмотра его статуса послужило появление у следствия некоей новой информации, суть которой не раскрывается.

2 сентября омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что власти республики включили Цемаха в список пленных для обмена с Киевом. Дочь задержанного Мария сообщила, что Киев неофициально отказался выдавать мужчину России.

Цемаха задержали 4 июля в собственном доме по обвинению в терроризме. Киев связывает его с делом сбитого «Боинга», поскольку в том году Цемах числился начальником ПВО в городе Снежное, вблизи которого и был сбит лайнер. По словам дочери задержанного, новую должность он получил только в октябре, в то время как самолет разбился в июле. Власти ДНР также отрицают причастность Цемаха к крушению «Боинга», поскольку в момент катастрофы в Снежном якобы не было системы ПВО.