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Нидерланды попросили Украину не выдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17 

Lenta.ru + ещё 1 33 минуты назад
Прокуратура Нидерландов обратилась к властям Украины с просьбой не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малазийском «Боинге» над Донбассом. Об этом сообщает газета NRC Handelsblad.
По информации издания, член Совместной следственной группы (JIT, ССГ) Фред Вестербеке в своем письме заявил о необходимости сохранить Цемаха для дальнейшего расследования катастрофы. По его словам, голландская прокуратура рассматривает бывшего начальника ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в качестве подозреваемого. Основанием для пересмотра его статуса послужило появление у следствия некоей новой информации, суть которой не раскрывается.
2 сентября омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что власти республики включили Цемаха в список пленных для обмена с Киевом. Дочь задержанного Мария сообщила, что Киев неофициально отказался выдавать мужчину России.
Цемаха задержали 4 июля в собственном доме по обвинению в терроризме. Киев связывает его с делом сбитого «Боинга», поскольку в том году Цемах числился начальником ПВО в городе Снежное, вблизи которого и был сбит лайнер. По словам дочери задержанного, новую должность он получил только в октябре, в то время как самолет разбился в июле. Власти ДНР также отрицают причастность Цемаха к крушению «Боинга», поскольку в момент катастрофы в Снежном якобы не было системы ПВО.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. 19 июня JIT назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, предположительно, и был сбит лайнер.
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В мире , Видео , Владимир Цемах , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Фред Вестербеке , Олег Пулатов , Дарья Морозова , Игорь Гиркин , Нидерланды
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