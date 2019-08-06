Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы не уснули: россияне грозят подорвать экономику страны 

Рамблер 44 минуты назад

Путин предостерег США

Президент России Владимир Путин предупредил США о том, что их выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности разрушает архитектуру международной безопасности и создает серьезные риски для всего мира.

Россияне подталкивают страну к кризису

Подорвать экономику России и стать причиной масштабного экономического кризиса могут сами жители страны, берущие кредиты, которые не смогут отдать. Об этом заявил «URA.RU» экономист Константин Селянин, напомнив о финансовой катастрофе в США в 2008 году.

Взрывы под Ачинском: названа причина ЧП

Человеческий фактор мог послужить причиной взрывов и дальнейшего возгорания на военных складах под Ачинском. Об этом сообщило РИА «Новости».

"Черная точка для украинцев": подробности скандала из-за флага РФ

Отель Best San Francisco в испанском Салоу не уберет российский флаг из своего ресторана даже после «международного скандала» с украинцами. Об этом «Ура.ру» рассказали его сотрудники.

Поврежденный F-22 заметили в Сирии

Истребители пятого поколения F-22 Raptor Военно-воздушных сил (ВВС) США возобновили полеты над Сирией, сообщает Defence Blog.

Коломойский объяснил ссору с Путиным

Игорь Коломойский, называя Владимира Путина шизофреником, сжигал мосты, а президент России, называя украинского олигарха проходимцем, реагировал на это.

Умерла Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла в возрасте 61 года. Об этом сообщает Super со ссылкой на источники, близкие к ее семье.

Массовая драка в Москве: есть пострадавшие

В ночь на вторник, 6 августа, у станции метро «Площадь Ильича» в Москве произошла массовая драка, в результате которой пострадали несколько человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Эфир Доренко лишил Запашных 18 млн

Большой Московский государственный цирк лишился почти 18 миллионов рублей из-за того, что Сергей Доренко назвал его директора Эдгарда Запашного звереубийцей. Об этом RNS рассказал адвокат цирка Михаил Кузнецов.

Собчак намекнула на причину развода с Виторганом

Журналистка Ксения Собчак порассуждала в Instagram о причинах, не дающих партнерам разойтись. Она рассказала подписчикам о теории, согласно которой люди надолго остаются вместе не из-за достоинств друг друга, а благодаря «приемлемым недостаткам».
Комментарии
В мире , Видео , Игорь Коломойский , Алла Вербер , Константин Селянин , Сергей Доренко , Михаил Кузнецов , Ксения Собчак , Владимир Путин , ЦУМ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва выразила Токио «решительный протест»48
Одна и та же болезнь убила Вербер и Началову13
США предостерегли Россию191
Коломойский объяснил ссору с Путиным340
ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга7
Видео
03:21
Посол США в России подал в отставку
США В мире
00:38
Пока вы не уснули: россияне грозят подорвать экономику страны
В мире
03:33
Москва выразила Токио «решительный протест»
Политика
02:47
«Я бы им показал, где раки зимуют!»
Общество
05:36
США предостерегли Россию
США В мире
04:09
Силовики понесли серьезные потери в Донбассе
Армия Войска
00:41
Названа причина смерти Аллы Вербер
Общество
01:04
Глюкоза прокомментировала слухи о разводе
Шоу-бизнес
03:03
Взрывы под Ачинском: названа причина ЧП
Происшествия
00:49
«Блистательный идиот»: Вдова Доренко ответила Запашному
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение