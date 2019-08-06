Пока вы не уснули: россияне грозят подорвать экономику страны 

Путин предостерег США
Президент России Владимир Путин предупредил США о том, что их выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности разрушает архитектуру международной безопасности и создает серьезные риски для всего мира.
Россияне подталкивают страну к кризису
Подорвать экономику России и стать причиной масштабного экономического кризиса могут сами жители страны, берущие кредиты, которые не смогут отдать. Об этом заявил «URA.RU» экономист Константин Селянин, напомнив о финансовой катастрофе в США в 2008 году.
Взрывы под Ачинском: названа причина ЧП
Человеческий фактор мог послужить причиной взрывов и дальнейшего возгорания на военных складах под Ачинском. Об этом сообщило РИА «Новости».
"Черная точка для украинцев": подробности скандала из-за флага РФ
Отель Best San Francisco в испанском Салоу не уберет российский флаг из своего ресторана даже после «международного скандала» с украинцами. Об этом «Ура.ру» рассказали его сотрудники.
Поврежденный F-22 заметили в Сирии
Истребители пятого поколения F-22 Raptor Военно-воздушных сил (ВВС) США возобновили полеты над Сирией, сообщает Defence Blog.
Коломойский объяснил ссору с Путиным
Игорь Коломойский, называя Владимира Путина шизофреником, сжигал мосты, а президент России, называя украинского олигарха проходимцем, реагировал на это.
Умерла Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла в возрасте 61 года. Об этом сообщает Super со ссылкой на источники, близкие к ее семье.
Массовая драка в Москве: есть пострадавшие
В ночь на вторник, 6 августа, у станции метро «Площадь Ильича» в Москве произошла массовая драка, в результате которой пострадали несколько человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
Эфир Доренко лишил Запашных 18 млн
Большой Московский государственный цирк лишился почти 18 миллионов рублей из-за того, что Сергей Доренко назвал его директора Эдгарда Запашного звереубийцей. Об этом RNS рассказал адвокат цирка Михаил Кузнецов.
Собчак намекнула на причину развода с Виторганом
Журналистка Ксения Собчак порассуждала в Instagram о причинах, не дающих партнерам разойтись. Она рассказала подписчикам о теории, согласно которой люди надолго остаются вместе не из-за достоинств друг друга, а благодаря «приемлемым недостаткам».