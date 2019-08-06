Поврежденный F-22 заметили в Сирии

Истребители пятого поколения F-22 Raptor Военно-воздушных сил (ВВС) США возобновили полеты над Сирией , сообщает Defence Blog.

Издание обратило внимание на твит пользователя @obretix, прокомментировавшего фотографию воздушной дозаправки F-22 Raptor в неустановленном месте.

« [Самолет] KC-135 заправляет F-22 к северо-востоку от [сирийского города] Ракка 29 июля 2019 года», — написал пользователь.

KC-135 refueling F-22 northeast of Raqqa on 29 July 2019 https://t.co/WhbQY2Y4gI pic.twitter.com/8saxk44VLF— Samir (@obretix) August 2, 2019

Комментируя снимок F-22 Raptor, один из пользователь заметил, что у истребителя стелс-покрытие на носовой части перед куполом повреждено.

В июле деградировавшее стелс-покрытие носовой части F-22 Raptor, принимавшего участие в авиашоу EAA AirVenture в Ошкоше (США), попало на высококачественный снимок.

В том же месяце F-22 Raptor ВВС США впервые прибыли на базу Аль-Удейд (Катар).