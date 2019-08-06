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Поврежденный F-22 заметили в Сирии 

Lenta.ru + ещё 1 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Истребители пятого поколения F-22 Raptor Военно-воздушных сил (ВВС) США возобновили полеты над Сирией, сообщает Defence Blog.
Издание обратило внимание на твит пользователя @obretix, прокомментировавшего фотографию воздушной дозаправки F-22 Raptor в неустановленном месте.
« [Самолет] KC-135 заправляет F-22 к северо-востоку от [сирийского города] Ракка 29 июля 2019 года», — написал пользователь.
Комментируя снимок F-22 Raptor, один из пользователь заметил, что у истребителя стелс-покрытие на носовой части перед куполом повреждено.
В июле деградировавшее стелс-покрытие носовой части F-22 Raptor, принимавшего участие в авиашоу EAA AirVenture в Ошкоше (США), попало на высококачественный снимок.
В том же месяце F-22 Raptor ВВС США впервые прибыли на базу Аль-Удейд (Катар).
В августе 2018 года военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что стелс-технологии США рассчитаны на радиоволны X-диапазона (сантиметровая длина волны), в которых работают большинство современных радаров противовоздушной обороны (ПВО) и бортовые радиолокационные станции (БРЛС), тогда как «более старые радиолокационные комплексы ПВО (такие, как С-125) использовали L-диапазон частот (дециметровые волны), поэтому на их работу американские стелс-технологии не влияли никак».
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Армия , Оружие , Алексей Леонков , Журнал "Арсенал отечества" , Сирия , США
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