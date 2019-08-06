Почти 18 млн: Доренко выставили счет

В декабре в эфире радиостанции «Говорит Москва» ее тогдашний главред Сергей Доренко назвал Запашного звереубийцей, его коллег-дрессировщиков — живодерами-садистами, а цирки — пыточными.

В апреле Большой Мосгосцирк подал к радиостанции иск о защите деловой репутации. Вчера Михаил Кузнецов, представляющий интересы цирка, рассказал, что в первом квартале 2019 года зрители стали массово возвращать билеты на выступления, а причиной этого называли высказывание журналиста.

По словам юриста, в общей сложности продажи билетов в январе-марте снизились на 5,5% (на сумму свыше 17,9 миллиона рублей) по сравнению с первым кварталом 2018-го.

По этой причине цирк требует взыскать с «Говорит Москва» 10 миллионов рублей. Михаил Кузнецов убежден, что такое наказание уважительно к Большому Мосгосцирку, соразмерно для радиостанции, а также «учитывает обстоятельства, возраст, причины и так далее». То обстоятельство, что Сергей Доренко скончался 9 мая, адвокат отдельно не упомянул.