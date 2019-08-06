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Почти 18 млн: Доренко выставили счет 

Рамблер + ещё 4 16 минут назад
Большой Московский государственный цирк лишился почти 18 миллионов рублей из-за того, что Сергей Доренко назвал его директора Эдгарда Запашного звереубийцей. Об этом RNS рассказал адвокат цирка Михаил Кузнецов.
В декабре в эфире радиостанции «Говорит Москва» ее тогдашний главред Сергей Доренко назвал Запашного звереубийцей, его коллег-дрессировщиков — живодерами-садистами, а цирки — пыточными.
В апреле Большой Мосгосцирк подал к радиостанции иск о защите деловой репутации. Вчера Михаил Кузнецов, представляющий интересы цирка, рассказал, что в первом квартале 2019 года зрители стали массово возвращать билеты на выступления, а причиной этого называли высказывание журналиста.
По словам юриста, в общей сложности продажи билетов в январе-марте снизились на 5,5% (на сумму свыше 17,9 миллиона рублей) по сравнению с первым кварталом 2018-го.
По этой причине цирк требует взыскать с «Говорит Москва» 10 миллионов рублей. Михаил Кузнецов убежден, что такое наказание уважительно к Большому Мосгосцирку, соразмерно для радиостанции, а также «учитывает обстоятельства, возраст, причины и так далее». То обстоятельство, что Сергей Доренко скончался 9 мая, адвокат отдельно не упомянул.
«Стыдный Запашный с мозгом четырехлетнего ребенка продолжает считать убытки от слов Сергея про звереубийцу», — прокомментировала беседу юриста с изданием в своем телеграме вдова журналиста Юлия.
Комментарии28
Общество , Видео , Другое , Сергей Доренко , Михаил Кузнецов , Радиостанция "Говорит Москва"
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