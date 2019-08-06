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«Черная точка для украинцев»: подробности скандала из-за флага РФ 

Рамблер 15 минут назад
Отель Best San Francisco в испанском Салоу не уберет российский флаг из своего ресторана даже после «международного скандала» с украинцами. Об этом «Ура.ру» рассказали его сотрудники.
На днях пользователь фейсбука Давид Пластер рассказал, что флаг России возмутил украинских постояльцев четырехзвездочной гостиницы и они попросили убрать его.
Администратор ресторана отказался якобы по идеологическим соображениям. Более того, он якобы позвал граждан РФ, чтобы те «разобрались» с украинцами, а потом приказал аниматорам петь русские военные песни у бассейна. Пластер назвал произошедшее «международным скандалом».
В самом Best San Francisco рассказали, что флаг России в ресторане — не единственный и «ничего такого не обозначает». Каждый из флагов лишь свидетельствует, что в ресторане подают блюда той или иной национальной кухни.
«Убирать мы его не будем», — подчеркнули в отеле.
Также там рассказали, что недовольные российским флагом украинцы угрожали сотрудникам гостиницы тем, что Best San Francisco станет «черной точкой» для их соотечественников.
Комментарии133
Общество , Видео , Салоу
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