«Черная точка для украинцев»: подробности скандала из-за флага РФ

Отель Best San Francisco в испанском Салоу не уберет российский флаг из своего ресторана даже после «международного скандала» с украинцами. Об этом «Ура.ру» рассказали его сотрудники.

На днях пользователь фейсбука Давид Пластер рассказал, что флаг России возмутил украинских постояльцев четырехзвездочной гостиницы и они попросили убрать его.

Администратор ресторана отказался якобы по идеологическим соображениям. Более того, он якобы позвал граждан РФ, чтобы те «разобрались» с украинцами, а потом приказал аниматорам петь русские военные песни у бассейна. Пластер назвал произошедшее «международным скандалом».

В самом Best San Francisco рассказали, что флаг России в ресторане — не единственный и «ничего такого не обозначает». Каждый из флагов лишь свидетельствует, что в ресторане подают блюда той или иной национальной кухни.

«Убирать мы его не будем», — подчеркнули в отеле.

Также там рассказали, что недовольные российским флагом украинцы угрожали сотрудникам гостиницы тем, что Best San Francisco станет «черной точкой» для их соотечественников.