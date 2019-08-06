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Массовая драка в Москве: есть пострадавшие 

Рамблер 28 минут назад
Фото: РИА Новости
В ночь на вторник, 6 августа, у станции метро «Площадь Ильича» в Москве произошла массовая драка, в результате которой пострадали несколько человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
В конфликте, произошедшем возле дома номер 40 по Золоторожскому Валу, участвовало около 60 человек. Телеканал отмечает, что причиной потасовки стала «личная неприязнь».
Пострадавших госпитализировали. Остальных участников драки доставили в отделение МВД для разбирательств.
Как уточняет «Вечерняя Москва» со ссылкой на столичное управление МВД, в конфликте участвовали уроженцы стран ближнего зарубежья.
Происшествия , МВД , Москва
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