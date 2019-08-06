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Собчак намекнула на причину расставания с Виторганом 

Рамблер 14 минут назад
Журналистка Ксения Собчак порассуждала в Instagram о причинах, не дающих партнерам разойтись. Она рассказала подписчикам о теории, согласно которой люди надолго остаются вместе не из-за достоинств друг друга, а благодаря «приемлемым недостаткам».
«Через первые пару лет [отношений — прим.ред.] проходит очарование и ослепление и тогда два человека начинают ясно видеть не только хорошее друг в друге, но и плохое, недостатки», — написала Собчак (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
По словам журналистки, когда недостатки партнера становятся явными, человек принимает решение, может он жить с ними или нет.
«По этой логике, надо искать человека не с вдохновляющими качествами а с приемлемыми недостатками. Что думаете по поводу этой теории?)))» — поинтересовалась Собчак у подписчиков.
Пользователи решили, что в этом посте заключен намек на причину расставания Собчак с актером Максимом Виторганом.
«У Максима был один недостаток-Голодранэц Мириться с этим Ксюша не смогла», — заявила @madambolo1957.
Виторган женился на Собчак в феврале 2013-го, в ноябре 2016-го у них родился сын. В прошлом году появилась информация о романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым. СМИ сообщали, что Виторган сломал режиссеру нос, история обросла слухами, и в итоге супруги официально подтвердили информацию о расставании.
По их словам, они «довольно давно» живут отдельно, но пока были вместе, сохраняли верность друг другу.
Комментарии31
Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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