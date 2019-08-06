Коломойский объяснил ссору с Путиным 

Игорь Коломойский, называя Владимира Путина шизофреником, сжигал мосты, а президент России, называя украинского олигарха проходимцем, реагировал на это. Об этом сам Коломойский рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК.
В 2014 году, став губернатором Днепропетровской области, Коломойский назвал Путина шизофреником маленького роста. Несколько дней спустя Путин назвал Коломойского уникальным проходимцем.
«Он даже нашего олигарха Абрамовича надул два или три года назад», — удивлялся тогда президент России.