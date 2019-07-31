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Пока вы не уснули: России выставили счет за Крым 

Рамблер 59 минут назад

США заявили о "большой сделке" с Россией

Stefani Reynolds, globallookpress
Президент США Дональд Трамп заявил о планах достичь договоренностей с Россией в сфере контроля над вооружениями. Об этом он рассказал в интервью C-Span.

Военный переворот: Зеленскому предсказали свержение

Globallookpress.com
Владимир Зеленский может быть насильственно свергнут Петром Порошенко 24 августа, заявил в эфире канала ZIK украинский композитор Владимир Быстряков.

Названы сроки освобождения украинских моряков

Телеканал 360
Украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в прошлом году, могут освободить до октября и отправить домой под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

От России потребовали $5,2 млрд за Крым

«Нафтогаз Украины» подал в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге иск о взыскании с России 5,2 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте компании.

Российский губернатор ответил на критику Путина

Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»
Президент Владимир Путин раскритиковал чиновников, ответственных за восстановительные работы после наводнения в Иркутской области. В интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК иркутский губернатор Сергей Левченко ответил на президентскую критику, отметив, что властям удалось в кратчайшие сроки восстановить водоснабжение, водозабор и канализацию в регионе.

Спор у Скабеевой закончился битьем стаканов

страница Ольги Скабеевой во Вконтакте
Эксперты били стаканы на шоу «60 минут», рассказала в своем твиттере его ведущая Ольга Скабеева.

На Украине призвали «убивать всех» в Донбассе

© РИА Новости / Стрингер
Власти Украины должны стать более жестокими, заявил в эфире канала «112 Украина» бывший замгенпрокурора Украины Николай Голомша.

Потребкорзину предложили расписать по гендеру

Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую, женскую и детскую. Гендерно ориентированные продуктовые наборы разработали в Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии. Оказалось, что мужская корзина дороже женской на 14%.

Сайт ГИБДД «упал» после размещения карты дорожных камер

ТАСС/Интерпресс/Алексей Кунилов
В новом интерактивном разделе на сайте ГИБДД размещена информация о камерах, фиксирующих нарушения на дорогах, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Однако при попытке зайти на ресурс появляется надпись о том, что «ведутся работы».

Взбесивший россиян украинец перешел в ЦСКА

Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
Московский ЦСКА согласовал условия перехода украинского защитника Евгения Хачериди. Об этом сообщает Football.ua.
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В мире , Видео , Сергей Левченко , Людмила Денисова , Григорий Березкин , Евгений Хачериди , Владимир Быстряков , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Ирина Волк , Алексей Кунилов , Ольга Скабеева , Дональд Трамп , Владимир Путин , Николай Голомша , Нафтогаз , ЦСКА , МВД , РИА Новости , РБК , ИТАР-ТАСС , Телеканал "360° Подмосковье" , Республика Крым , США
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