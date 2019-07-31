Пока вы не уснули: России выставили счет за Крым 

США заявили о "большой сделке" с Россией
Stefani Reynolds, globallookpress
Президент США Дональд Трамп заявил о планах достичь договоренностей с Россией в сфере контроля над вооружениями. Об этом он рассказал в интервью C-Span.
Военный переворот: Зеленскому предсказали свержение
Globallookpress.com
Владимир Зеленский может быть насильственно свергнут Петром Порошенко 24 августа, заявил в эфире канала ZIK украинский композитор Владимир Быстряков.
Названы сроки освобождения украинских моряков
Телеканал 360
Украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в прошлом году, могут освободить до октября и отправить домой под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.
От России потребовали $5,2 млрд за Крым
«Нафтогаз Украины» подал в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге иск о взыскании с России 5,2 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте компании.
Российский губернатор ответил на критику Путина
Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»
Президент Владимир Путин раскритиковал чиновников, ответственных за восстановительные работы после наводнения в Иркутской области. В интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК иркутский губернатор Сергей Левченко ответил на президентскую критику, отметив, что властям удалось в кратчайшие сроки восстановить водоснабжение, водозабор и канализацию в регионе.
Спор у Скабеевой закончился битьем стаканов
страница Ольги Скабеевой во Вконтакте
Эксперты били стаканы на шоу «60 минут», рассказала в своем твиттере его ведущая Ольга Скабеева.
На Украине призвали «убивать всех» в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер
Власти Украины должны стать более жестокими, заявил в эфире канала «112 Украина» бывший замгенпрокурора Украины Николай Голомша.
Потребкорзину предложили расписать по гендеру
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую, женскую и детскую. Гендерно ориентированные продуктовые наборы разработали в Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии. Оказалось, что мужская корзина дороже женской на 14%.
Сайт ГИБДД «упал» после размещения карты дорожных камер
В новом интерактивном разделе на сайте ГИБДД размещена информация о камерах, фиксирующих нарушения на дорогах, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Однако при попытке зайти на ресурс появляется надпись о том, что «ведутся работы».
Взбесивший россиян украинец перешел в ЦСКА
Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
Московский ЦСКА согласовал условия перехода украинского защитника Евгения Хачериди. Об этом сообщает Football.ua.