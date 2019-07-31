На Украине призвали убить всех ополченцев в Донбассе

Власти Украины должны стать более жестокими, заявил в эфире канала «112 Украина» бывший замгенпрокурора Украины Николай Голомша

Голомша был первым заместителем генерального прокурора до 2014 года. По его мнению, в 2019-м украинские власти должны стать более жестокими как во внешней, так и во внутренней политике, потому что нельзя договариваться с Россией после того, как ее жертвами стали 15 тысяч человек.

«Убивать всех, кто взял в руки оружие», — призвал Голомша.

Коллаборантов же экс-замгенпрокурора призвал высылать из страны — «чемодан — вокзал — Россия».

56-летний Николай Голомша — уроженец села Тухля Львовской области, выпускник Юридического университета имени Ярослава Мудрого.