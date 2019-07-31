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На Украине призвали убить всех ополченцев в Донбассе 

Рамблер + ещё 13 6 минут назад
Власти Украины должны стать более жестокими, заявил в эфире канала «112 Украина» бывший замгенпрокурора Украины Николай Голомша.
Голомша был первым заместителем генерального прокурора до 2014 года. По его мнению, в 2019-м украинские власти должны стать более жестокими как во внешней, так и во внутренней политике, потому что нельзя договариваться с Россией после того, как ее жертвами стали 15 тысяч человек.
«Убивать всех, кто взял в руки оружие», — призвал Голомша.
Коллаборантов же экс-замгенпрокурора призвал высылать из страны — «чемодан — вокзал — Россия».
56-летний Николай Голомша — уроженец села Тухля Львовской области, выпускник Юридического университета имени Ярослава Мудрого.
Он работал в органах прокуратуры со времени окончания вуза — сначала в прокуратуре Львовской области, потом — Черновицкой и Ровенской, с 2001-го — в Генеральной прокуратуре. Оттуда он был уволен в 2014-м в соответствии с законом о люстрации.
Комментарии332
Войска , Видео , Украина , Николай Голомша , Генпрокуратура РФ
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