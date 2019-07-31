Названы сроки освобождения украинских моряков

Инцидент в Керченском проливе: Названы сроки освобождения моряков

Украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в прошлом году, могут освободить до октября и отправить домой под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой . Об этом пишут «Известия».

Как рассказал газете адвокат моряков Николай Полозов, Киев направил следователям из ФСБ письменные заверения, что в случае освобождения моряки продолжат участвовать в судебных и следственных действиях.

По словам адвоката, документы сейчас находятся в Следственном управлении ФСБ, но пока не дошли до следователя, в производстве которого находится дело моряков. После поступления документов к следователю у него будет три дня на принятие решения.

Полозов отметил, что такой сценарий возвращения моряков домой ранее был предложен МИД РФ . Россия направила Украине ноту, призвав письменно гарантировать, что украинских моряков в случае выдачи будут судить на родине. В МИД Украины сначала такой план не одобрили и ответили, что предложение РФ «обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей».

Высокопоставленный источник «Известий» в дипломатических кругах РФ подтвердил готовность Москвы изменить меру пресечения и отпустить украинцев при наличии письменных гарантий от Киева. Собеседник газеты подчеркнул, что речи о прекращении уголовного дела нет. Если украинцы вернутся домой, возможно, они будут участвовать в процессе в формате конференц-связи.

ФСБ задержала украинских моряков в ноябре 2018-го в Керченском проливе. В спецслужбе заявили, что два катера и буксир ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия. В результате трое украинцев получили ранения.

Корабли с 24-ю моряками доставили в порт Керчи, моряков арестовали за незаконное пересечение границы.