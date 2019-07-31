США заявили о «большой сделке» с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о планах достичь договоренностей с Россией в сфере контроля над вооружениями. Об этом он рассказал в интервью C-Span.

«Я думаю, мы заключим большую сделку с Россией», — сказал Трамп.

Комментируя ситуацию с выходом стран из старых договоров, Трамп заявил, что Россия и США наращивают вооружения, хотя это не нужно ни одной из стран.

Также американский президент сказал, что в сфере вооружений Китай пытается догнать Россию и США, но пока серьезно отстает.

США приостановили свое участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля 2019-го. В Штатах заявили, что выйдут из соглашения через шесть месяцев, если Россия не выполнит свои обязательства. Сообщалось, что американцы считают российскую крылатую ракету 9М729 нарушающей ДРСМД. Позже в США заявили, что официально страна прекратит участвовать в договоре со 2 августа.

Бессрочный договор о РСМД был подписан в 1987 году. СССР и США договорились уничтожить и больше не производить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности. Стороны решили подписать этот документ, так как ядерная война имела бы для всего человечества разрушительные последствия.

После решения США президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией ДРСМД в качестве зеркального ответа. В России не раз заявляли, что Москва строго соблюдает положения ДРСМД. Также российские власти обвиняли в нарушениях Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Штаты могут заключить новый договор о разоружении вместо ДРСМД. В новое соглашение США хотят вовлечь не только Россию, но также Китай и другие страны.