Иркутский губернатор ответил на критику Путина

Левченко рассказал, что из-за паводка в конце июня оказалась перекрыта федеральная трасса Москва Владивосток . По словам чиновника, 30 июня он подписал план аварийно-восстановительных работ, благодаря чему уже 1 июля был обеспечен проезд по трассе.

«За десять дней восстановили линии электропередачи, разрушенные более чем на сто километров. Подключили горячее водоснабжение. Обеспечили людей в критический период питьевой водой, продуктами, сдержали рост цен», — добавил губернатор.

В то же время он признал, что для решения некоторых проблем властям нужно «ускориться», в частности, нужно быстрее выплачивать компенсации владельцам подтопленных домов. По его словам, 38 тысяч человек получили первые социальные выплаты по десять тысяч рублей, компенсации за ущерб имуществу получили 16 тысяч человек.

«Мне бы хотелось делать все быстрее, люди все время задают этот вопрос. Но некоторые вещи, к сожалению, быстрее сделать нельзя с учетом объема работ», — сказал Левченко.

Комментируя работу чиновников, Путин упомянул случай, когда гуманитарная помощь бросали в воду. Губернатор заявил, что с этой историей произошли «трудности перевода». Он заверил, что посылки в воду никто не бросал, но из-за большого объема помощи (более ста тысяч тонн одежды и обуви) вещи приходилось хранить в палатках на улицах и в пунктах временного размещения. В результате некоторые посылки намокли под дождем.

В конце июня на фоне сильных дождей в Иркутской области начались паводки. В городе Тулун вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу, в итоге были затоплены примерно 900 домов, в которых живет около 1700 человек (всего в городе 41 тысяча жителей). Всего в регионе было подтоплено 107 населенных пунктов и почти 11 тысяч жилых домов.

В результате паводков погибли 25 человек, более 38 тысяч пострадали, семеро числятся пропавшими без вести.