Спор у Скабеевой закончился битьем стаканов 

Вчера вечером, анонсируя новый выпуск программы, Ольга Скабеева опубликовала в своем твиттере снимок с тремя стаканами, два из которых разбиты, на фоне декораций «60 минут».

«Эксперты поспорили в студии», — объяснила она.

Твит журналистки собрал почти 100 комментариев. Например, один из пользователей соцсети удивился, что студию «60 минут» посещают эксперты хоть в чем-либо, а другой предложил в следующий раз выдавать гостям не стаканы, а ножи, «можно тупые».