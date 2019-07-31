Спор у Скабеевой закончился битьем стаканов 

Эксперты били стаканы на шоу «60 минут», рассказала в своем твиттере его ведущая Ольга Скабеева.
Очередной эпизод ток-шоу был показан в эфире канала «Россия» накануне. Среди прочего он был посвящен пребыванию депутатов украинской партии «Слуга народа» в Трускавце, отбытию экс-президента Украины Петра Порошенко из страны, «хотя и рассказывал, что такого подарка Путину не преподнесет», призыву действующего главы государства Владимира Зеленского ввести санкции против строителей Крымского моста, а также тому, что пожары в Сибири не угрожают населенным пунктам.
Вчера вечером, анонсируя новый выпуск программы, Ольга Скабеева опубликовала в своем твиттере снимок с тремя стаканами, два из которых разбиты, на фоне декораций «60 минут».
Эксперты поспорили в студии🤦♀️ pic.twitter.com/Xxe8iGpdM2— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 30 июля 2019 г.
«Эксперты поспорили в студии», — объяснила она.
Твит журналистки собрал почти 100 комментариев. Например, один из пользователей соцсети удивился, что студию «60 минут» посещают эксперты хоть в чем-либо, а другой предложил в следующий раз выдавать гостям не стаканы, а ножи, «можно тупые».