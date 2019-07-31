Военный переворот: Зеленскому предсказали свержение

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«Волна насилия»: Названа дата свержения Зеленского 

Рамблер + ещё 1 14 минут назад
Владимир Зеленский может быть насильственно свергнут Петром Порошенко 24 августа, заявил в эфире канала ZIK украинский композитор Владимир Быстряков.
В первой половине июля президент Зеленский объявил, что военного парада в День независимости Украины 24 августа не будет. Вместо этого военные получат премии.
«Боюсь, как бы этим празднованием 24 августа не началась новая волна насилия», — заявил Владимир Быстряков.
Он напомнил, что незадолго до окончания своих полномочий предшественник Зеленского Петр Порошенко наградил «всевозможными званиями и орденами целую группу людей в военной форме». После этого все они были «вышиблены» новой властью, 24 августа могут сделать попытку вернуться в политику.
«Они так просто свое кресло не отдадут — слишком много на них преступлений и крови», — уверен композитор.
По его словам, попытка государственного переворота может быть предпринята во время военного парада, который Порошенко и его сторонники могут провести в Киеве. Мероприятие может обернуться массовыми беспорядками и насильственным свержением Зеленского.
Комментарии127
В мире , Видео , Украина , Владимир Быстряков , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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