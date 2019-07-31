Военный переворот: Зеленскому предсказали свержение

«Волна насилия»: Названа дата свержения Зеленского

В первой половине июля президент Зеленский объявил, что военного парада в День независимости Украины 24 августа не будет. Вместо этого военные получат премии.

«Боюсь, как бы этим празднованием 24 августа не началась новая волна насилия», — заявил Владимир Быстряков.

Он напомнил, что незадолго до окончания своих полномочий предшественник Зеленского Петр Порошенко наградил «всевозможными званиями и орденами целую группу людей в военной форме». После этого все они были «вышиблены» новой властью, 24 августа могут сделать попытку вернуться в политику.

«Они так просто свое кресло не отдадут — слишком много на них преступлений и крови», — уверен композитор.

По его словам, попытка государственного переворота может быть предпринята во время военного парада, который Порошенко и его сторонники могут провести в Киеве. Мероприятие может обернуться массовыми беспорядками и насильственным свержением Зеленского.