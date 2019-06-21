Пока вы не уснули: Грузия обвинила Россию в «революции» 

"Происки Кремля": Грузия обвинила Россию в "революции"
Протесты в Тбилиси возникли и развиваются по плану России, заявила в своем фейсбуке президент Грузии Саломе Зурабишвили.
ЕС пригрозил России и Донбассу
Европейский Совет готов рассмотреть вопрос о непризнании российских паспортов, выданных жителям Донбасса «в нарушение минских соглашений». Кроме того, в Евросовете призвали Москву освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков «безоговорочно» и обеспечить проход в Азовское море «для всех судов».
Раскрыты подробности встречи Путина и Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский готовится к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в эфире канала «112» заявил Народный артист и народный депутат Украины Михаил Поплавский.
"Россия — враг": россиянам сделали предупреждение
Россияне любят ездить в Грузию, но сейчас это рискованно, заявил РИА Новости сенатор Владимир Джабаров.
Украине предрекли "югославский сценарий"
Украину ждет судьба Югославии, если она «потеряет» свою «трубу», заявил в эфире канала NewsOne бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.
Инспекторам ГИБДД дадут новые полномочия
Эксперты министерства внутренних дел России озвучили предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым инспекторы ГИБДД смогут без санкции суда ограничивать действие водительских прав, сообщила газета «Коммерсант».
Российские власти взялись за ЖКХ
Подписано постановление, направленное против необоснованного увеличения цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Соловьев рассказал об «изнасиловании Грузии»
Протесты в Грузии — попытка внешней политической воли изнасиловать страну, заявил в своем телеграме Владимир Соловьев. Вчера в Тбилиси состоялась многотысячная акция протеста по причине выступления в грузинском парламенте российского депутата Сергея Гаврилова.
Объявился "настоящий владелец" миллионов Захарченко
Адвокаты экс-полковника Захарченко, осужденного на 13 лет колонии и многомиллионный штраф за коррупцию, обжаловали приговор. Представители защиты заявили, что они отыскали настоящего владельца конфискованных у их подзащитного миллионов.