«Не признаем паспорта»: ЕС пригрозил России и Донбассу

Европейский Совет готов рассмотреть вопрос о непризнании российских паспортов, выданных жителям Донбасса «в нарушение минских соглашений». Кроме того, в Евросовете призвали Москву освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков «безоговорочно» и обеспечить проход в Азовское море «для всех судов».

Российские паспорта, выданные жителям Донбасса, могут начать не признаваться Евросоюзом . Об этом сообщает ФАН со ссылкой на заявление Европейского Совета.

«Евросовет продолжит мониторинг ситуации на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание российских паспортов, выданных в нарушение минских соглашений», — заявили в Брюсселе.

В документе значится, что Евросоюз «крайне обеспокоен» указом президента России от 24 апреля об упрощении процедуры выдачи российского гражданства жителям Донбасса.

Кроме того, ЕС призвал Москву «безоговорочно» освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков. В ультимативной форме власти ЕС также требуют вернуть захваченные корабли ВМС Украины и обеспечить свободный проход всех судов из Черного моря в Азовское.

В середине мая 2019 года министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек заявил, что Евросоюз не намерен вводить новые санкции против России из-за «паспортного указа».

«Мы хотим скорее диалога, чем использования способов давления, к которым прибегает Россия», — заявлял тогда глава чешского МИДа.

Он добавил, что в Брюсселе знают о решении России по поводу паспортов, но усиливать давление не планируют. Глава МИД Румынии Теодор Мелешкану, в свою очередь, подчеркнул, что новые антироссийские санкции в последнюю очередь нужны Киеву — и это «создаст проблемы для самой Украины».

Владимир Путин ранее подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса. По его словам, в Кремле ищут возможности облегчить получение паспортов России не только жителям самопровозглашенных республик, но и всем украинцам.

«Та же Польша выдает паспорта, паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам…

У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?», — добавил Путин.

Он также заверил, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не повлияет на выполнение государством социальных обязательств перед пенсионерами РФ. Российский лидер назвал эти слухи «страшилками», которые распространяют люди, не желающие, чтобы наша страна «поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман спустя две недели после указа Путина заявил, что Киев признает выданные в Донбассе паспорта РФ не действующими.

«Сегодня мы примем решение правительства о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы на Украине, на нашей территории, на территории суверенного украинского государства с нарушением каких-либо международных норм, правил, эти паспорта будут признаны незаконными», — заявил премьер.

Российские документы, попадающие под определение Киева, будут признаны украинскими властями незаконными при пересечении госграницы и использовании на территории Украины, добавил он.

1 июня Министерство иностранных дел Украины обратилось к странам-партнерам с требованием давить на Россию для выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков. Об этом в своем твиттере написал глава МИД Украины Павел Климкин

«Отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге», — заявил тогда глава МИДа. По его мнению, другие страны «должны сделать все возможное».

За два дня до этого замглавы МИД страны Елена Зеркаль заявила, что Киев намерен добиться определения статуса Керченского пролива как международного. Об этом сообщает НСН.

По словам Зеркаль, для Украины важно добиться такого решения, чтобы снять ряд вопросов относительно правовой неопределенности статуса пролива.

«Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и вопрос правовой неопределенности в том числе», — подчеркнула украинская замминистра.