Объявился настоящий владелец миллионов Захарченко

Адвокаты экс-полковника Захарченко, осужденного на 13 лет колонии и многомиллионный штраф за коррупцию, обжаловали приговор. Представители защиты заявили, что они отыскали настоящего владельца конфискованных у их подзащитного миллионов.

Защита представила видеоролик, на котором некий мужчина заявляет, что найденные у Захарченко деньги принадлежат ему. Он представился как Владимир Разгонов

«Я — собственник денежных средств в сумме 124 миллиона 84 тысячи 273 доллара, а также одного миллиона 271 тысяча 220 евро, 342 миллионов 285 тысяч рублей: 8 сентября 2016 года Следственный комитет без поверки к причастности к преступлениям, без каких-либо законных оснований вынес их из квартиры моей жены», — заявил мужчина.

Разгонов женат на сестре экс-полковника Захарченко . Ранее в ходе судебных заседаний он заявлял, что деньги могут принадлежать ему, потому что он хорошо зарабатывал, но никогда не считал, сколько у него накоплений. Бухгалтерией занималась жена.

«Через год, 1 сентября 2017 года, Следственный комитет признал, что эти денежные средства никакого отношения к этому преступлению не имеют, однако под давлением Генпрокуратуры, без законных на то оснований, вместо того, чтобы вернуть денежные средства Никулинский суд города Москвы принял решение обратить их в доход государства. Только вот решение исполнить не получилось, так как часть денег были украдены», — заявил Разгонов.

Исполняющего обязанности начальника управления в антикоррупционном главке МВД Дмитрия Захарченко арестовали еще осенью 2016 года. По местам жительства офицера были проведены обыски, в ходе которых правоохранители нашли более восьми миллиардов рублей в разной валюте. Следователи не смогли предоставить факты получения экс-полковником денег.