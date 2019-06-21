«Происки Кремля»: Грузия обвинила Россию в «революции»

«Рука Москвы»: Грузия обвинила Россию в «революции»

Поводом для акции стало выступление российского депутата Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. Гаврилов сделал это утром того же дня в качестве главы делегации России на Межпарламентской ассамблее православия.

Вечером протестующие сделали попытку ворваться в парламент. Полиция не позволила им этого при помощи водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль.

Около полуночи Саломе Зурабишвили написала в своем фейсбуке, что происходящее в Тбилиси является «искусственной волной антигосударственных действий» с целью «вторжения в парламент и свержения правительства». При президент заявила, что внутреннее противостояние в Грузии выгодно лишь России.