«Происки Кремля»: Грузия обвинила Россию в «революции»

Протесты в Тбилиси возникли и развиваются по плану России, заявила в своем фейсбуке президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Вчера тысячи человек собрались у здания грузинского парламента и потребовали отставки спикера органа Ираклия Кобахидзе, а также главы МВД Георгия Гахарии и Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури.
Поводом для акции стало выступление российского депутата Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. Гаврилов сделал это утром того же дня в качестве главы делегации России на Межпарламентской ассамблее православия.
Вечером протестующие сделали попытку ворваться в парламент. Полиция не позволила им этого при помощи водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль.
Около полуночи Саломе Зурабишвили написала в своем фейсбуке, что происходящее в Тбилиси является «искусственной волной антигосударственных действий» с целью «вторжения в парламент и свержения правительства». При президент заявила, что внутреннее противостояние в Грузии выгодно лишь России.
«Россия — враг и оккупант. Ее пятая колонна может быть опаснее открытой агрессии. Правительство должно не позволить разрушительным силам следовать планам Москвы», — написала она.