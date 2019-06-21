«Происки Кремля»: Грузия обвинила Россию в «революции»

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«Рука Москвы»: Грузия обвинила Россию в «революции» 

Рамблер + ещё 27 20 минут назад
Протесты в Тбилиси возникли и развиваются по плану России, заявила в своем фейсбуке президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Вчера тысячи человек собрались у здания грузинского парламента и потребовали отставки спикера органа Ираклия Кобахидзе, а также главы МВД Георгия Гахарии и Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури.
Поводом для акции стало выступление российского депутата Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. Гаврилов сделал это утром того же дня в качестве главы делегации России на Межпарламентской ассамблее православия.
Вечером протестующие сделали попытку ворваться в парламент. Полиция не позволила им этого при помощи водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль.
Около полуночи Саломе Зурабишвили написала в своем фейсбуке, что происходящее в Тбилиси является «искусственной волной антигосударственных действий» с целью «вторжения в парламент и свержения правительства». При президент заявила, что внутреннее противостояние в Грузии выгодно лишь России.
«Россия — враг и оккупант. Ее пятая колонна может быть опаснее открытой агрессии. Правительство должно не позволить разрушительным силам следовать планам Москвы», — написала она.
Комментарии797
В мире , Видео , Политика , Георгий Гахария , Саломе Зурабишвили , Сергей Гаврилов , Ираклий Кобахидзе , МВД , Грузия
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