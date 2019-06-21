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Соловьев заявил об «изнасиловании Грузии» 

Рамблер + ещё 1 43 минуты назад
Протесты в Грузии — попытка внешней политической воли изнасиловать страну, заявил в своем телеграме Владимир Соловьев.
Вчера в Тбилиси состоялась многотысячная акция протеста по причине выступления в грузинском парламенте российского депутата Сергея Гаврилова.
Накануне вечером Владимир Соловьев, комментируя происходящее, лишь пошутил, что именно коммунист Гаврилов возглавил делегацию России на Межпарламентской ассамблее православия.
«Сразу видно, что КПРФ очень далеко отошла от ленинских заветов», — написал журналист.
Сегодня утром Соловьев заявил о попытке изнасилования Грузии внешней политической волей и применении там «технологии майдана».
По его мнению, некто из-за рубежа пытается радикализировать политику в Грузии, чтобы «зачистить воспоминания об общем прошлом и ростки симпатии к России». Если это удастся, Грузия будет подчинена.
Общество , Видео , Сергей Гаврилов , Владимир Соловьев , КПРФ , Грузия , Тбилиси
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