«Россия — враг»: россиянам сделали предупреждение

Россияне любят ездить в Грузию , но сейчас это рискованно, заявил РИА Новости сенатор Владимир Джабаров

Вчера тысячи человек сделали попытку проникнуть в здание грузинского парламента, но были остановлены полицией при помощи водометов, резиновых пуль и слезоточивого газа.

Поводом для беспорядков стало выступление российского депутата Сергея Гаврилова в рамках заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Оно состоялось в здании парламента, а выступал Гаврилов из кресла спикера.

Политики осудили за это организаторов мероприятия, а общественность — политиков. Тысячи протестующих потребовали отставки председателя парламента, министра внутренних дел и начальника Службы государственной безопасности.

«Не исключено, что в ближайшие дни ситуация в Тбилиси будет накалена», — считает Владимир Джабаров, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

Сенатор, отметив, что в последние годы россияне полюбили бывать в Грузии, задался вопросом: «Зачем рисковать?». По его мнение, туристам стоит дождаться, пока ситуация в стране не будет урегулирована.