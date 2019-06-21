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«Россия — враг»: россиянам сделали предупреждение 

Рамблер + ещё 13 32 минуты назад
Россияне любят ездить в Грузию, но сейчас это рискованно, заявил РИА Новости сенатор Владимир Джабаров.
Вчера тысячи человек сделали попытку проникнуть в здание грузинского парламента, но были остановлены полицией при помощи водометов, резиновых пуль и слезоточивого газа.
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Поводом для беспорядков стало выступление российского депутата Сергея Гаврилова в рамках заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Оно состоялось в здании парламента, а выступал Гаврилов из кресла спикера.
Политики осудили за это организаторов мероприятия, а общественность — политиков. Тысячи протестующих потребовали отставки председателя парламента, министра внутренних дел и начальника Службы государственной безопасности.
«Не исключено, что в ближайшие дни ситуация в Тбилиси будет накалена», — считает Владимир Джабаров, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.
Сенатор, отметив, что в последние годы россияне полюбили бывать в Грузии, задался вопросом: «Зачем рисковать?». По его мнение, туристам стоит дождаться, пока ситуация в стране не будет урегулирована.
Комментарии460
Общество , Видео , Сергей Гаврилов , Владимир Джабаров , Совет Федерации , РИА Новости , Грузия
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