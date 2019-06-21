Российские власти взялись за ЖКХ 

Подписано постановление, направленное против необоснованного увеличения цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Я подписал постановление, которое позволит более жёстко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции», — заявил глава правительства.
Он также отметил, что сейчас для регионов установлены предельные индексы роста платы за коммунальные услуги, которые по ряду оснований могут быть превышены.
«Теперь таких оснований стало меньше. Тарифный дисбаланс уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей», — пояснил Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что «регионы будут обязаны согласовывать превышения индексов с Федеральной антимонопольной службой».
Еще весной 2018 года, по данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что большинство жителей России переплачивает за услуги ЖКХ, при этом в разных регионах стоимость может различаться в десятки раз.