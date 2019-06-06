Назван простой способ возвращения Крыма Украине
Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков предложил простой способ "возвращения Крыма" Украине после визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель.
Горбачева госпитализировали
Бывший президент СССР 88-летний Михаил Горбачев находится в больнице.
Украинцы потребовали у России миллиарды долларов
Украинские предприниматели пытаются отсудить у российского правительства миллиарды долларов в Европейском союзе по правам человека (ЕСПЧ).
Алибасов составил новое завещание
Бари Алибасов, оказавшийся в реанимации после того, как перепутал сок с жидкостью для чистки водопроводных труб, внёс изменения в ранее составленное завещание.
Венесуэла отказалась от нового российского оружия
Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами заявил, что венесуэльская сторона не нуждается в новом российском оружии.
Названо условие отмены Россией санкций против ЕС
Москва будет приветствовать сигналы Европарламента о восстановлении отношений с Россией, вплоть до отмены контрсанкций.
Лавров ответил на вопрос о "президентском троне"
Глава МИД РФ Сергей Лавров прояснил ситуацию с «президентским троном» Союзного государства России и Белоруссии.
Набиуллина поспорила с Орешкиным о финансовом «пузыре»
Высокая закредитованность российских граждан не является «пузырем», это следствие низкого уровня жизни людей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Найден новый способ сдержать рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести для независимых НПЗ требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже.
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.