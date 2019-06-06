Бывший президент СССР 88-летний Михаил Горбачев находится в больнице. Об этом он рассказал «Национальной службе новостей».
По его словам, он уже давно лежит в больнице, но «свет в конце тоннеля» еще не увидел.
«Я сейчас в больнице. Это затянувшееся. Уже накопившееся разрядилось, и довольно тяжело. Но еще сказать, что я увидел "свет в конце тоннеля", рано. Еще не видно его», — сказал политик.
25 апреля режиссер фильма «Встреча с Горбачевым» Андре Сингер сообщил на ММКФ, что картину должен был представлять сам экс-президент СССР, однако он плохо себя чувствует и находится в больнице. В тот же день руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко опроверг эту информацию.