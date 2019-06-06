«Я сейчас в больнице»: Горбачев сообщил о своем здоровье

По его словам, он уже давно лежит в больнице, но «свет в конце тоннеля» еще не увидел.

«Я сейчас в больнице. Это затянувшееся. Уже накопившееся разрядилось, и довольно тяжело. Но еще сказать, что я увидел "свет в конце тоннеля", рано. Еще не видно его», — сказал политик.