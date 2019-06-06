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Квартиры и кот: Алибасов составил новое завещание 

Рамблер 6 минут назад
Фото: Instagram
Бари Алибасов, оказавшийся в реанимации после того, как перепутал сок с жидкостью для чистки водопроводных труб, внёс изменения в ранее составленное завещание, сообщает Business FM. По словам пиар-менеджера продюсера Вадима Горожанкина, для этих целей к композитору специально пропустили в палату нотариуса.
Согласно, новому завещанию сыну продюсера Бари Алибасову-младшему после смерти отца отойдёт три квартиры в Мерзляковском переулке Москвы: одна — девятикомнатная площадью 220 квадратных метров и две поменьше — по 100 квадратных метров каждая. Своей нынешней супруге актрисе Лидии Федосеевой Шукшиной Алибасов завещает земельный участок на Рублёвском направлении в Подмосковье ориентировочной стоимостью около 500 тысяч долларов, а также векселя, акции и иные ценные бумаги на сумму почти 2 млн долларов.
Авторские права на творческое наследие группы «На-На» получат её участники Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. Помощник продюсера Сергей Моцарь был удостоен чести забрать домой канадского сфинкса композитора по кличке Чуча.
Ранее СМИ сообщили, что продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, и попал в больницу. Сын продюсера Бари Алибасов-младший заверил, что его отец выпил жидкость ненамеренно, это был несчастный случай.
«Комсомольская правда» позже написала, что у продюсера диагностировали ожог пищевода и ожог желудка второй степени.
Вечером 5 июня Telegram-канал Mash сообщил, что Бари Алибасов скончался. Впрочем, информацию быстро опроверг пресс-секретарь продюсера, заявив, что «мы живём во время фейков». Он отметил, что «Бари Каримовичу тяжело, но он жив».
Комментарии1
Шоу-бизнес , Лидия Федосеева , Вячеслав Жеребкин , Владимир Политов , Бари Алибасов , Комсомольская правда , Business FM , Москва
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