Лавров ответил на вопрос о «президентском троне» 

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью принадлежащему Григорию Берёзкину изданию РБК прояснил ситуацию с «президентским троном» Союзного государства России и Белоруссии. По его словам, Союзный договор возможности появления одного руководителя не предполагает.
«В Союзном договоре нет ничего, что могло бы подвести к спекуляциям о том, что его цель — вывести кого-то на "президентский трон". Прочитайте. Вы же профессионалы. Там нет этого", — заявил Лавров.
РИА Новости напоминает, что ранее американское издание Bloomberg сообщало, основываясь на данных сразу трёх источников, что в Кремле рассматривают несколько способов сохранения власти Владимиром Путиным поле окончания президентского срока в 2024 году. По одному из них предполагается объединение России Белоруссии при условии того, что Путин возглавит новое государство.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью принадлежащему Григорию Берёзкину РБК, отверг все подозрения в попытках России присоединить Белоруссию. По его словам, Москва и Минск движутся не в одну сторону, а «навстречу друг другу». Он напомнил, что по договору от 1999 года «О создании Союзного государства» Россия и Белоруссия создают «надгосударственную структуру», в которой постепенно появляется единое пространство в политической, экономической, военной, таможенной, валютной и других сферах.