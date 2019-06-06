Венесуэла отказалась от нового российского оружия 

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами заявил, что венесуэльская сторона не нуждается в новом российском оружии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Венесуэле также не нужен и новый кредит от России.
Он отметил, что такой нужды в оружии у страны в настоящее время нет, так как Венесуэла работает в другом направлении.
«Мы работаем сейчас в направлении укрепления наших систем защиты», — добавил Эль-Аиссами.
Ранее сообщалось, что глава Венесуэлы Николас Мадуро намерен получать из России самое современное оружие. Он подчеркнул, что такое оружие из России поступает постоянно и в этом «нет ничего экстраординарного».