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Венесуэла отказалась от нового российского оружия 

Газета.Ru 19 минут назад
Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами заявил, что венесуэльская сторона не нуждается в новом российском оружии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Венесуэле также не нужен и новый кредит от России.
Он отметил, что такой нужды в оружии у страны в настоящее время нет, так как Венесуэла работает в другом направлении.
«Мы работаем сейчас в направлении укрепления наших систем защиты», — добавил Эль-Аиссами.
Ранее сообщалось, что глава Венесуэлы Николас Мадуро намерен получать из России самое современное оружие. Он подчеркнул, что такое оружие из России поступает постоянно и в этом «нет ничего экстраординарного».
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В мире , Видео , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла
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