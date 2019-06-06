Москва будет приветствовать сигналы Европарламента о восстановлении отношений с Россией, вплоть до отмены контрсанкций.
Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями иностранных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА «Новости».
Президент отметил, что после очередных выборов в Европарламент нужно дождаться принятия первых решений в адрес России и посмотреть, достаточно ли будет голосов тех, кто выступает за нормализацию отношений с РФ.
«Если это будет происходить, мы не только будем приветствовать, мы будем делать встречные шаги. Это касается и отмены ограничений, которые РФ вынуждена была ввести после известных ограничений со стороны Евросоюза», — сказал Путин.