Встречные шаги: Путин назвал условие снятия Россией санкций против Евросоюза

Москва будет приветствовать сигналы Европарламента о восстановлении отношений с Россией , вплоть до отмены контрсанкций.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями иностранных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА «Новости».

Президент отметил, что после очередных выборов в Европарламент нужно дождаться принятия первых решений в адрес России и посмотреть, достаточно ли будет голосов тех, кто выступает за нормализацию отношений с РФ.