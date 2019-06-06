Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Встречные шаги: Путин назвал условие снятия Россией санкций против Евросоюза 

Рамблер + ещё 6 10 минут назад
Фото: тасс
Москва будет приветствовать сигналы Европарламента о восстановлении отношений с Россией, вплоть до отмены контрсанкций.
«Вы меня запугиваете»: Путин ответил американской журналистке на ПМЭФ
Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями иностранных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА «Новости».
Президент отметил, что после очередных выборов в Европарламент нужно дождаться принятия первых решений в адрес России и посмотреть, достаточно ли будет голосов тех, кто выступает за нормализацию отношений с РФ.
«Если это будет происходить, мы не только будем приветствовать, мы будем делать встречные шаги. Это касается и отмены ограничений, которые РФ вынуждена была ввести после известных ограничений со стороны Евросоюза», — сказал Путин.
Политика , В мире , Украина , Владимир Путин , ЕС , Европарламент , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин призвал держать на контроле «огненного змея»4
Начало капитуляции? В Раде высказались о Донбассе20
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США164
Назван простой способ возвращения Крыма Украине508
Экстренно сел: что случилось с Airbus в Домодедово4
Видео
03:33
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США
Политика
00:43
В Москве может появиться Саратовский вокзал
Новости Москвы
03:52
Алибасов составил новое завещание
Шоу-бизнес
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
03:37
Федосееву-Шукшину не пускают к Алибасову
Шоу-бизнес
00:24
В метро заметили балалаечников
Новости Москвы
05:10
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
В мире Конфликты
04:55
Конец блокаде? Для Донбасса придумали план
Украина Статьи
01:04
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая
Политика
00:30
Робкий десантник испугался прыгать с парашютом
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение