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Сенатор назвал простой способ возвращения Крыма Украине 

Газета.Ru + ещё 7 4 часа назад
Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков предложил простой способ "возвращения Крыма" Украине после визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, передает НСН.
"Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины. Я считаю это реальным путем: Украине надо воссоединиться с Россией, как она воссоединилась триста с лишним лет назад", — заявил Цеков.
По его словам, других вариантов нет.
Так он отреагировал на стратегию президента Украины Владимира Зеленского по "возвращению Крыма".
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.
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Политика , Видео , Владимир Зеленский , Сергей Цеков , Совет Федерации , Брюссель , Республика Крым
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