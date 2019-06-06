Сенатор назвал простой способ возвращения Крыма Украине

"Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины. Я считаю это реальным путем: Украине надо воссоединиться с Россией, как она воссоединилась триста с лишним лет назад", — заявил Цеков.

По его словам, других вариантов нет.

Так он отреагировал на стратегию президента Украины Владимира Зеленского по "возвращению Крыма".

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.