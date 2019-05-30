Пока вы не уснули: ЧП в Шереметьево, россияне ответили Онищенко 

В Кремле высказались о падении доходов россиян
Кремль понимает, что происходит с уровнем благосостояния россиян, относится к этому трезво и знает, как все исправить. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Детский омбудсмен Чувашии Елена Романова рассказала, что выпускница, умершая во время ЕГЭ в Чебоксарах, мечтала поступить в медицинский вуз.
Турция уступила США из-за российских С-400
Американские истребители пятого поколения F-35 будут размещены в Турции вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил в четверг посол Турции в США Сердар Кылыч.
Россияне обрушились на Онищенко
Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал россиянам «жить чуть-чуть впроголодь», а те объяснили, почему он неправ.
Решена судьба правительства Украины
Верховная рада Украины не приняла отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом сообщает ТАСС.
Скандал с подкупом: Друзь сделал заявление
Знаток клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь извинился за «свои действия» во время участия в программе «Кто хочет стать миллионером?».
Зеленский отреагировал на трагедию в Ровенской области
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета Ми-8 в Ровенской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
Россиян утопят в наличности
В Центробанке уверены, что в будущем российская экономика, сохраняя курс на развитие, потребует нового объёма наличных денег, сообщает Ridus. Заявление выглядит сомнительным на фоне растущей доли безналичных платежей и падения реальных доходов населения.
В Шереметьево произошло ЧП
На борту самолета Москва-Грозный сработал датчик пожаротушения, экипаж провел в воздухе еще два часа и вернулся в аэропорт вылета.