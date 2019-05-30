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Пока вы не уснули: ЧП в Шереметьево, россияне ответили Онищенко 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: РИА Новости

В Кремле высказались о падении доходов россиян

Кремль понимает, что происходит с уровнем благосостояния россиян, относится к этому трезво и знает, как все исправить. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин дал старт приостановке ДРСМД

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы

Детский омбудсмен Чувашии Елена Романова рассказала, что выпускница, умершая во время ЕГЭ в Чебоксарах, мечтала поступить в медицинский вуз.

Турция уступила США из-за российских С-400

Американские истребители пятого поколения F-35 будут размещены в Турции вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил в четверг посол Турции в США Сердар Кылыч.

Россияне обрушились на Онищенко

Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал россиянам «жить чуть-чуть впроголодь», а те объяснили, почему он неправ.

Решена судьба правительства Украины

Верховная рада Украины не приняла отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом сообщает ТАСС.

Скандал с подкупом: Друзь сделал заявление

Знаток клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь извинился за «свои действия» во время участия в программе «Кто хочет стать миллионером?».

Зеленский отреагировал на трагедию в Ровенской области

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета Ми-8 в Ровенской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россиян утопят в наличности

В Центробанке уверены, что в будущем российская экономика, сохраняя курс на развитие, потребует нового объёма наличных денег, сообщает Ridus. Заявление выглядит сомнительным на фоне растущей доли безналичных платежей и падения реальных доходов населения.

В Шереметьево произошло ЧП

На борту самолета Москва-Грозный сработал датчик пожаротушения, экипаж провел в воздухе еще два часа и вернулся в аэропорт вылета.
Комментарии
В мире , Дмитрий Песков , Геннадий Онищенко , Владимир Зеленский , Елена Романова , Владимир Гройсман , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Правительство Украины , Госдума , Аэропорт Шереметьево , Роспотребнадзор , Центральный банк России , Верховная Рада , Ридус
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