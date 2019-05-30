Россияне ответили Онищенко

Вчера в беседе с RNS Онищенко назвал жизнь «чуть-чуть впроголодь» и физические нагрузки — самым эффективным сочетанием в борьбе с лишним весом, в том числе для пенсионеров.

«Шел бы ты, Гена», — прокомментировал совет депутата один из пользователей твиттера.

Некоторые отвечали Онищенко, что они «и так на макарошках», а другие объясняли, что «чуть-чуть впроголодь» живут те, кто зарабатывает 40 тысяч рублей в месяц, пенсионеры же живут «на всю впроголодь».

Одни пользователи соцсети испугались, что вскоре Геннадий Онищенко предложит россиянам меньше жить, а другие попытались не осуждать депутата.