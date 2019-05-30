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Россияне ответили Онищенко 

Рамблер 25 минут назад
Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал россиянам «жить чуть-чуть впроголодь», а те объяснили, почему он неправ.
Вчера в беседе с RNS Онищенко назвал жизнь «чуть-чуть впроголодь» и физические нагрузки — самым эффективным сочетанием в борьбе с лишним весом, в том числе для пенсионеров.
«Шел бы ты, Гена», — прокомментировал совет депутата один из пользователей твиттера.
Некоторые отвечали Онищенко, что они «и так на макарошках», а другие объясняли, что «чуть-чуть впроголодь» живут те, кто зарабатывает 40 тысяч рублей в месяц, пенсионеры же живут «на всю впроголодь».
Одни пользователи соцсети испугались, что вскоре Геннадий Онищенко предложит россиянам меньше жить, а другие попытались не осуждать депутата.
«То, что он депутат, мне *** (все равно. — Прим. ред.), но сказал он правильно. Люблю пожрать, хоть скотчем рот заклей. Только этот тупорылый что-то не стал говорить про цены на здоровую еду. Почем у нас рыбка на рынке?» — не получилось у одного из них.
Комментарии223
Общество , Видео , Социология , Геннадий Онищенко , Госдума , Роспотребнадзор
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