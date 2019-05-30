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Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы 

Рамблер + ещё 47 42 минуты назад
Детский омбудсмен Чувашии Елена Романова рассказала, что выпускница, умершая во время ЕГЭ в Чебоксарах, мечтала поступить в медицинский вуз. Об этом сообщает РИА Новости.
Школьница умерла во время ЕГЭ
Романова отметила, что по закону при сдаче ЕГЭ в щадящем режиме, а не на общих основаниях, поступить в вуз практически невозможно.
Омбудсмен рассказала, что школьнице настоятельно рекомендовали щадящий режим, но она хотела сдавать наравне с остальными учениками.
Романова уточнила, что девушка страдала от врожденного порока сердца.
Выпускница скончалась 29 мая во время проведения ЕГЭ по математике. Как рассказали в Министерстве образования Чувашии, еще в самом начале экзамена было понятно, что ей нездоровится. Дежурившие на экзамене врачи просили ее отложить сдачу ЕГЭ, однако она все же решила пойти на экзамен.
Выпускница писала работу около часа, зачем попросила разрешения выйти. В коридоре ей стало хуже, медики провели реанимацию, но спасти девушку не удалось.
По факту смерти школьницы начали проверку местные следователи.
Комментарии24
Общество , Видео , Чебоксары
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