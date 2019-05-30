ЧП Шереметьево: к месту следуют пожарные расчеты

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ЧП Шереметьево: аварийная посадка Airbus A320 

Рамблер + ещё 61 20 минут назад
На борту самолета Москва-Грозный сработал датчик пожаротушения, экипаж провел в воздухе еще два часа и вернулся в аэропорт вылета. Об этом ТАСС рассказал собеседник в экстренных службах.
Посадка прошла штатно, во время нее никто не пострадал. В аэропорту самолет встречали пожарные.
Генеральный директор компании-эксплуатанта аэропорта Грозный ФГУП «Вайнахавиа» Султан Гамбулатов рассказал РИА Новости, что датчик пожаротушения мог сработать на борту «Аэробуса» из-за пассажира, который зажег сигарету.
Ранее агентство «Москва» сообщало, что вернувшийся самолет будет заменен на другой. Не позднее 12:30 он вылетел в Грозный.
Происшествия , Видео , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , АГН "Москва" , ИТАР-ТАСС
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