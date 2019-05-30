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Посол Турции в США заявил, что F-35 разместят вне зоны покрытия С-400 

РИА Новости + ещё 1 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Американские истребители пятого поколения F-35 будут размещены в Турции вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил в четверг посол Турции в США Сердар Кылыч.
"С-400 и F-35 будут размещены в двух конкретных районах Турции, и F-35 не будут находиться в зоне покрытия С-400", — сказал он, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.
Турецкий дипломат обратил внимание на то, что израильские F-35 летают над Сирией, где также есть российские ЗРК С-400, однако это не вызывает вопросов у США.
"Но когда заходит речь о Турции, которая пытается разместить систему противовоздушной обороны, а не систему нанесения удара, то возникают проблемы", — отметил Кылыч.
Он также заверил, что на ЗРК будут работать только турецкие военные.
В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз предложил президенту США Дональду Трампу создать рабочую группу по С-400, от покупки которых Вашингтон отговаривает Анкару. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.
США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
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Оружие , Армия , Войска , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , НАТО , США , Турция
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