Посол Турции в США заявил, что F-35 разместят вне зоны покрытия С-400

Американские истребители пятого поколения F-35 будут размещены в Турции вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил в четверг посол Турции в США Сердар Кылыч.

"С-400 и F-35 будут размещены в двух конкретных районах Турции, и F-35 не будут находиться в зоне покрытия С-400", — сказал он, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.

Турецкий дипломат обратил внимание на то, что израильские F-35 летают над Сирией , где также есть российские ЗРК С-400, однако это не вызывает вопросов у США.

"Но когда заходит речь о Турции, которая пытается разместить систему противовоздушной обороны, а не систему нанесения удара, то возникают проблемы", — отметил Кылыч.

Он также заверил, что на ЗРК будут работать только турецкие военные.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз предложил президенту США Дональду Трампу создать рабочую группу по С-400, от покупки которых Вашингтон отговаривает Анкару. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.