Путин дал старт приостановке ДРСМД 

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, в течение часа депутаты обсудят проект федерального закона, внесенный президентом, и назначат дату его рассмотрения.
Володин упомянул, что законопроект предусматривает вступление в силу сразу после официального опубликования, а также право главы государства возобновить действие ДРСМД.
Уже на пленарном заседании Госдумы ее спикер рассказал, что рассмотрение законопроекта Путина планируется 18 июня в приоритетном порядке.
Комитет по международным делам был назначен профильным комитетом по исполнению законопроекта, а комитеты по обороне и по безопасности и противодействию коррупции — соисполнителями.
Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий уже заявил, что комитет поддерживает принятие законопроекта единогласно, а сенатор Константин Косачев сообщил о готовности Совета федерации рассмотреть и поддержать проект незамедлительно после поступления.