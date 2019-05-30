Путин дал старт приостановке ДРСМД

По его словам, в течение часа депутаты обсудят проект федерального закона, внесенный президентом, и назначат дату его рассмотрения.

Володин упомянул, что законопроект предусматривает вступление в силу сразу после официального опубликования, а также право главы государства возобновить действие ДРСМД.

Уже на пленарном заседании Госдумы ее спикер рассказал, что рассмотрение законопроекта Путина планируется 18 июня в приоритетном порядке.