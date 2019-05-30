«Я сожалею»: Друзь сделал заявление после скандала с подкупом на «Что? Где? Когда?»

Знаток клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь извинился за «свои действия» во время участия в программе «Кто хочет стать миллионером?».

Друзь принес свои извинения в ходе заседания правления Международной ассоциации клубов ( МАК ) «Что? Где? Когда?», которое состоялось 26 мая в Москве

«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации МАК «Что? Где? Когда?». Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — говорится в заявлении Друзя, опубликованном на сайте МАК.

На заседании также было принято решение ликвидировать комиссию по этике, которую возглавлял Александр Друзь, и передать часть ее функций вновь созданной дисциплинарной комиссии. В ее состав вошел бывший главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер. Друзь в комиссию не вошел.

Правление также рассматривало вопрос об отстранении Друзя от должности вице-президента МАК, однако большинство членов проголосовало против этого решения.