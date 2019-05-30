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«Я сожалею»: Друзь сделал заявление после скандала с подкупом на «Что? Где? Когда?» 

Рамблер + ещё 8 19 минут назад
Знаток клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь извинился за «свои действия» во время участия в программе «Кто хочет стать миллионером?».
Друзь принес свои извинения в ходе заседания правления Международной ассоциации клубов (МАК) «Что? Где? Когда?», которое состоялось 26 мая в Москве.
«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации МАК «Что? Где? Когда?». Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — говорится в заявлении Друзя, опубликованном на сайте МАК.
На заседании также было принято решение ликвидировать комиссию по этике, которую возглавлял Александр Друзь, и передать часть ее функций вновь созданной дисциплинарной комиссии. В ее состав вошел бывший главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер. Друзь в комиссию не вошел.
Правление также рассматривало вопрос об отстранении Друзя от должности вице-президента МАК, однако большинство членов проголосовало против этого решения.
Напомним, в феврале главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа. По его словам, магистр «Что? Где? Когда» хотел заранее узнать ответы на вопросы игры, в которой собирался участвовать в паре со своим коллегой Виктором Сидневым, и предлагал поделиться частью выигрыша в 3 млн рублей. Спустя сутки Друзь прокомментировал ситуацию изданию РБК и заявил, что Бер пытался спровоцировать его на нечестную игру, а он ему «старательно подыграл».
Комментарии13
Общество , Видео , Виктор Сиднев , Межгосударственный авиационный комитет , РБК , Москва
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