"Не хотят вам говорить": Путин дал совет патриарху
Президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, сообщила пресс-служба Кремля.
Россиян предупредили о массовых потерях из-за СМС
Эксперты по информационной безопасности назвали небезопасными требования сотрудников банков сообщать коды из СМС, сообщает «Коммерсант».
В Вооруженных силах РФ появилось новое звание
В Вооружённых силах РФ введена новая должность, название которой звучит как «главный сержант», сообщает РИА Новости.
Как Запад отреагировал на победу России
Чемпионат.com собрал реакцию европейских СМИ на победу сборной России над командой из США в ¼ чемпионата мира по хоккею.
Тимошенко обратилась к мировому сообществу из-за Зеленского
Тимошенко заявила о «недопустимости» референдума по вопросу переговоров Украины с Россией, призвав убедить международное сообщество ужесточить санкции против России, а также «немедленно садиться за стол переговоров без капитуляций».
Тереза Мэй объявила об отставке
Лидер британских консерваторов под давлением внутренних и внешних кризисов со слезами на глазах объявила, что покинет свой пост 7 июня.
Умерла Наталия Басовская
Историк Наталия Басовская умерла на 79-м году жизни, рассказала «Эху Москвы» преподавательница РГГУ Наталия Макарова и подтвердила дочь Басовской Евгения.
БДСМ-маскарад: выпускники устроили скандальную вечеринку
В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме.
«Плюс 3 км/ч». Штраф за скорость хотят ужесточить
Глава столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев заявил, что «нештрафуемый» лимит превышения скорости в Москве в ближайшем будущем может составить всего 3 км/ч, сообщает РИАМО.
"Выкиньте его с парашютом": появилось видео предсмертного дебоша
На YouTube-канале «Ё-МОЁ» опубликовали видео задержания авиадебошира в салоне самолета, снятое одной из пассажирок рейса Москва — Симферополь.