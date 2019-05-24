Мэй в слезах бросила Британию без договора с Европой

Давно прогнозируемая отставка Терезы Мэй наконец стала реальностью. Лидер британских консерваторов под давлением внутренних и внешних кризисов со слезами на глазах объявила, что покинет свой пост 7 июня. «Тори» придется выбрать нового лидера не только правящей партии, но и кабинета министров. Что теперь ждет Британию и как смена премьера скажется на выходе страны из Евросоюза

В пятницу лидер Консервативной партии и премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила, что уходит в отставку 7 июня. «Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня», — сказала Мэй, которая возглавляла правительство с 11 июля 2016 года. Она также сообщила, что кампания по избранию нового лидера консерваторов начнется 10 июня.

Завершая речь, она не смогла сдержать слез:

«Я ухожу без обиды, но с огромной благодарностью за возможность служить стране, которую я люблю», — добавила Мэй.

По оценкам британских СМИ, выбор нового лидера Консервативной партии может занять около шести недель. Заявление об отставке Мэй вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольных представленным премьером обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

Еврокомиссии поспешили заверить, что позиция по выходу Соединенного королевства из ЕС, включая все условия Brexit, останется неизменной.

Решение британского премьера уже нашло отклик в Москве : пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «навскидку не может вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений».

«Скорее, наоборот, премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях», — заявил Песков.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что уход Мэй продиктован сезонностью: «Логично: June ends May (»май заканчивается с наступлением июня» –англ.), — написала Захарова в Facebook.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель также отреагировала на решение Мэй, напомнив, что «сотрудничала с госпожой Мэй всегда на доброй и доверительной основе и продолжит это делать на протяжении всего времени, пока она (Мэй) будет пребывать в должности».

В 2016 году, в канун референдума о выходе Великобритании из ЕС Мэй была умеренным «Brexit-скептиком» и поддерживала тогдашнего премьера Дэвида Кэмерона . После того, как сторонники «развода» Британии и Евросоюза победили, а Кэмерон заявил об уходе в отставку, Мэй выдвинула свою кандидатуру на пост лидера тори и премьера. Уже 13 июля 2016 года Мэй стала второй после Маргарет Тэтчер в истории Соединенного королевства женщиной.

Менее чем через год, в июне 2017-го, консерваторы неудачно выступили на парламентских выборах, едва не потеряв большинство (оппозиционные лейбористы во главе с Джереми Корбином даже объявили о своей победе). Тогда появились первые слухи об отставке Мэй.

По оценке многих экспертов, смыслом существования кабинета Мэй было обеспечение достойных переговоров с Брюсселем о Brexit. Но, как уже отмечалось, премьер не сумела отстоять интересы страны перед лицом «еврократии».

Первоначально все шло более-менее по плану: в марте 2017-го Мэй направила главе Евросовета Дональду Туску уведомление о начале процедуры Brexit. Был намечен график переговоров — ожидалось, что после двух лет согласований, в марте 2019 года, Британия выйдет из ЕС. В июне прошлого года палата общин приняла билль об отмене законов ЕС на территории Соединенного королевства.

Но в январе этого года парламентарии единодушно отвергли тот проект соглашения с Брюсселем, который представила Мэй. Аналогично депутаты поступили 12 и 29 марта. 11 апреля лидеры Евросоюза согласились отложить выход Британии из состава ЕС на 31 октября, чтобы дать «Великобритании время выбрать свой путь».

По мнению старшего научного сотрудника Центра британских исследований Института Европы РАН Елены Ананьевой, Мэй неслучайно обозначила датой своей отставки 7 июня — в этот день она рассчитывает провести в парламенте голосование по ратификации соглашения о выходе Великобритании из ЕС. «Собственно она и уходит, потому что стало очевидным, что этот законопроект не пройдет через парламент», — объяснила Ананьева.

«Чисто технически она остается на посту премьер-министра, партия будет выбирать нового лидера. Процедура эта занимает обычно 6-8 недель, но в данной ситуации ее могут и сократить. Когда будет известна кандидатура нового лидера партии, тогда Мэй поедет к королеве и скажет, что премьер-министром должен стать новый лидер Консервативной партии», — считает эксперт.

По ее мнению, новый премьер-министр очевидно попытается добиться от ЕС пересмотра соглашения по Brexit. Эксперт отмечает: «Тот же Борис Джонсон или любой другой премьер-министр из стана „брекзитеров“ могут вывести Британию из Евросоюза и без сделки с ЕС».

В свою очередь руководитель исследовательской компании EuropeInsight Андрей Куликов считает, что Терезу Мэй пока рано списывать со счетов.

«Стоит отметить, что Мэй уйдет не со всех своих постов. Отставка с поста лидера Консервативной партии состоится 7 июня, но до этого момента у нее будут важные события. Одно из них — это визит Трампа в Великобританию, так что у Мэй есть еще время поучаствовать в важных событиях в жизни страны, будучи премьером», — заявил Куликов газете ВЗГЛЯД.

«Кроме того, ипосле 7 июня она может не уйти со всех постов. Есть высокая вероятность того, что она останется техническим премьер-министром до тех пор, пока Консервативная партия не выберет ее преемника. Этот процесс должен завершиться до конца июля. И до этого срока она вполне может исполнять обязанности премьера», — предположил Куликов.

При этом такая ситуация вряд ли отразится на ситуации с Brexit, считает эксперт.

«До того момента, пока у правящей партии не появится новый лидер — нет оснований ожидать каких-то изменений по Brexit. Но есть один момент. Когда весной в Брюсселе говорили, что дают Лондону отсрочку — они также указывали на то, что летом проведут контрольный саммит и посмотрят, как эта отсрочка работает», — напомнил собеседник.

«Очевидно, что кто бы не пришел на смену Мэй — вряд ли речь будет идти о работе с тем же соглашением, которое было заключено с ЕС в ноябре 2018 года. Потому тут уже может исходить инициатива со стороны ЕС: Брюссель может предложить выйти Лондону из ЕС без соглашения», — добавил Куликов.

По его мнению, судьба Brexit в дальнейшем будет зависеть от того, кто придет на смену Мэй, но основные фавориты — это убежденные евроскептики и ярые сторонники выхода Британии из ЕС без соглашения.