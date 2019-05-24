«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху

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Путин озвучил одно пожелание патриарху Кириллу 

Деловая газета «Взгляд» 13 минут назад
Президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, сообщила пресс-служба Кремля.
«Хочу поздравить вас с праздником, с Днем тезоименитства, поблагодарить за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за ваш вклад в укрепление Русской православной церкви, а значит, в укрепление и всей нашей страны, всей России. Спасибо вам большое. Есть только одно пожелание — ваши ближайшие сотрудники не хотят вам этого говорить, я скажу: график свой корректировать в сторону разгрузки», — цитирует обращение Путина к патриарху сайт Кремля.
Глава РПЦ в разговоре с Путиным отметил «замечательный уровень сотрудничества, взаимодействия, которое сейчас осуществляется между государством российским и церковью».
«Все, что происходит в этой части общественно-церковных отношений, все это содействует укреплению жизни нашего народа, духовной жизни, и содействует миру, благополучию и процветанию нашего общества», — заключил патриарх.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава государства поздравит патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства.
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Комментарии28
Общество , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РПЦ , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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