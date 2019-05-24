«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху

Путин озвучил одно пожелание патриарху Кириллу

«Хочу поздравить вас с праздником, с Днем тезоименитства, поблагодарить за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за ваш вклад в укрепление Русской православной церкви, а значит, в укрепление и всей нашей страны, всей России. Спасибо вам большое. Есть только одно пожелание — ваши ближайшие сотрудники не хотят вам этого говорить, я скажу: график свой корректировать в сторону разгрузки», — цитирует обращение Путина к патриарху сайт Кремля.

Глава РПЦ в разговоре с Путиным отметил «замечательный уровень сотрудничества, взаимодействия, которое сейчас осуществляется между государством российским и церковью».

«Все, что происходит в этой части общественно-церковных отношений, все это содействует укреплению жизни нашего народа, духовной жизни, и содействует миру, благополучию и процветанию нашего общества», — заключил патриарх.