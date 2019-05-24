Как у американцев: в российской армии появилось новое звание

В Вооружённых силах РФ введена новая должность, название которой звучит как «главный сержант», сообщает РИА Новости. Об этом в своём пресс-релизе сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Главный сержант будет исполнять обязанности первого помощника командира подразделения, а на время отсутствия офицера принимать на себя ответственность за командование. По замыслу авторов, инициатива должна обеспечить в воинских частях дисциплину, а также сплотить армейский коллектив «для достижения успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке».

"Для организации служебной деятельности главных сержантов воинских частей в клубах будут оборудованы отдельные помещения", — отмечается в сообщении пресс-службы ЮВО.

Известно, что в войсках ЮВО уже назначены главные сержанты, с которыми встретился командующий Александр Дворников , объяснивший солдатам их основные задачи.

По данным РИА Новости, впервые о появлении в российской армии должности главного сержанта стало известно ещё в 2011 году. Однако тогда замминистр обороны Николай Панков, отмечал, что нововведение будет реализовано в будущем. Автор статьи также отмечает, что аналогичная должность существует в войсках США, где главный сержант отвечает за координацию и контроль сержантского корпуса.