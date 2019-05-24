Умерла Наталия Басовская

Историк Наталия Басовская умерла на 79-м году жизни, рассказала «Эху Москвы» преподавательница РГГУ Наталия Макарова и подтвердила дочь Басовской Евгения.

Кандидатом исторических наук Басовская стала в 1969 году, доктором — в 1988-м. В Российском государственном гуманитарном университете (тогда — МГИАИ) историк преподавала с 1971-го, а в 2006-м стала Заслуженным профессором РГГУ.

На радио и телевидении в качестве историка Басовская стала появляться с 1970-х. Наибольшую известность ей принесли радиошоу «Не так» и «Все так», которые она вела на «Эхе Москвы» вместе с главредом радиостанции Алексеем Венедиктовым

Наталия Басовская — автор работ по проблемам перехода от античности к Средневековью в Западной Европе, месте городов-крепостей в гасконской политике Англии конца 13 века, учебного пособия по истории Столетней войны и других.