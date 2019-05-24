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Умерла Наталия Басовская 

Рамблер 1 час назад
Историк Наталия Басовская умерла на 79-м году жизни, рассказала «Эху Москвы» преподавательница РГГУ Наталия Макарова и подтвердила дочь Басовской Евгения.
Басовская — выпускница исторического факультета Московского государственного университета. Она специализировалась в политической истории Англии и Франции, истории средних веков Западной Европы, истории международных отношений в Западной Европе 12–15 веков, истории Столетней войны.
Кандидатом исторических наук Басовская стала в 1969 году, доктором — в 1988-м. В Российском государственном гуманитарном университете (тогда — МГИАИ) историк преподавала с 1971-го, а в 2006-м стала Заслуженным профессором РГГУ.
На радио и телевидении в качестве историка Басовская стала появляться с 1970-х. Наибольшую известность ей принесли радиошоу «Не так» и «Все так», которые она вела на «Эхе Москвы» вместе с главредом радиостанции Алексеем Венедиктовым.
Наталия Басовская — автор работ по проблемам перехода от античности к Средневековью в Западной Европе, месте городов-крепостей в гасконской политике Англии конца 13 века, учебного пособия по истории Столетней войны и других.
Комментарии12
Общество , Видео , Алексей Венедиктов , Наталия Макарова , МГУ , Эхо Москвы , Великобритания , Франция
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