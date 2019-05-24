«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша

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«Просто начал сходить с ума»: появилось видео предсмертного дебоша 

Рамблер 22 минуты назад
На YouTube-канале «Ё-МОЁ» опубликовали видео задержания авиадебошира в салоне самолета, снятое одной из пассажирок рейса Москва — Симферополь.
Ролик демонстрирует, как несколько человек окружили мужчину и попытались его успокоить. Автор видео рассказала, что в какой-то момент «мужик просто начал сходить с ума». По ее словам, он бил свою женщину и мужчину с соседнего кресла.
«Его сейчас привязали, он что-то кричал», — рассказала она.
Самолет Red Wings, летевший из Москвы в Симферополь, 23 мая вернули в аэропорт Домодедово из-за неадекватного поведения пассажира. По словам снявшей видео девушки, он призывал других пассажиров поднять руки, если они хотят жить, и пугал их спящими пилотами и смертью. Telegram-каналы сообщали, что в самолете ему пробили голову.
За кадром слышен голос одной из пассажирок, которая советует радикально успокоить дебошира:
«Выкиньте его с парашютом, пусть летит».
После возвращения в Москву на борт прибыли полицейские и задержали нарушителя. Ему потребовалась помощь врачей, позже он скончался в машине медиков. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что мужчина страдал психическим заболеванием.
Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. При этом, по предварительным данным, мужчина скончался от острой сердечной недостаточности, внешние признаки насильственной смерти отсутствуют.
Комментарии40
Происшествия , Видео , Аэропорт Домодедово , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва , Симферополь
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