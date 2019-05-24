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Тимошенко заявила о «недопустимости» референдума о переговорах с Россией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 6 часов назад
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о «недопустимости» референдума по вопросу переговоров Украины с Россией, призвав убедить международное сообщество ужесточить санкции против России, а также «немедленно садиться за стол переговоров без капитуляций».
По словам Тимошенко, «референдум — это прекрасная идея, но не в случае достижения мира в этой войне», передает ТАСС.
«На референдуме те нюансы, которые можно извне не увидеть, нельзя обсудить и принять решение по всем деталям ситуации, что сегодня происходит на востоке (Украины). Референдум недопустим!» — заявила Тимошенко в программе «Право на власть» на телеканале «1+1».
По ее словам, сегодня Украине нужно иметь сильную армию и убедить международное сообщество ужесточить санкции против России, а также «немедленно садиться за стол переговоров без капитуляций». Тимошенко подчеркнула, что предыдущая власть пять лет бездарно вела переговоры.
«Сегодня нам надо не говорить о референдумах — они невозможны, а надо говорить о консолидации усилий для построения сильной международной поддержки, чтобы Россия реально пошла на переговоры о мирном процессе», — считает украинский политик.
Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский решил вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией. Позднее Зеленский пояснил, что референдум не является законодательной инициативой, а в четверг и вовсе заявил, что не планирует вести переговоры с Россией.
При этом на прошлой неделе сообщалось, что три четверти украинцев считают необходимыми переговоры Зеленского с Россией для достижения мира в Донбассе. Более половины опрошенных также высказались за прямой диалог с ДНР и ЛНР.
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Политика , Видео , В мире , Социология , cанкции , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС
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