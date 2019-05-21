Пока вы не уснули: «Финальный бой» России в ПАСЕ

«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ
Способ не пустить российскую делегацию обратно в ПАСЕ придумал постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. По мнению дипломата, парламентарии должны «максимально мобилизоваться» и дать украинской делегации возможность полноценно участвовать в Ассамблее. В июне, добавил Кулеба, состоятся «финальные бои» за восстановление прав России в ПАСЕ.
Худшее позади: чиновникам Кремля вернули зарплаты
Чиновникам вновь стали платить зарплаты, которые были урезаны в 2015 году антикризисным указом президента. С 1 января они получают на 10% больше от месячного содержания чиновника. Оно включает в себя оклад и премии. Минимальное денежное содержание чиновника примерно равно средней зарплате москвича.
Нечистоплотные методы: МИД о "причастности" РФ к скандалу в Австрии
Недруги России придумывают фейковые истории и нечистоплотные методы, чтобы доказать якобы вмешательство Москвы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя скандал в Австрии с псевдороссийским следом.
"Уберите руки!" Ляшко сцепился с охраной Зеленского
Глава Радикальной партии Олег Ляшко устроил перепалку с охраной президента Украины Владимира Зеленского.
Ляшко вел видеотрансляцию в фейсбуке из здания президентской администрации, куда приехал на совещание.
Депутатам Госдумы предрекли опасность
Здание Государственной думы в Москве рискует в любой момент обрушиться, сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-спикера Игоря Лебедева. Всему виной пустоты, обнаруженные под несущими колоннами в фундаменте.
Сотни тысяч россиян оказались на грани банкротства
Почти два миллиона россиян могут подать риск о банкротстве, но не делают это. Такие данные приводятся в исследовании юридической компании «Стопдолг» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Дочь Лужкова продала за 20 долларов квартиры стоимостью $2,6 млн
ridus.ru
Младшая дочь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова купила две квартиры в США за 2,6 миллиона долларов и продала их за 20 долларов, выяснили журналисты издания Baza.
"Это яд": массовое отравление в школе
Инцидент произошел 20 мая в школе №2 в рабочем поселке Чаны. Согласно предварительной версии прокуратуры, один из учеников второго класса принес из дома крысиный яд и «угостил» им одноклассников.
Последний рейс: VIP-самолет Аллы Пугачевой закончил летать
Ту-134 совершил свой последний рейс. 20 мая легендарный советский самолет перевез 70 пассажиров из Иркутска в город Мирный — пишет Интерфакс. Оттуда он отправится в Новосибирск — в музей авиации и космонавтики. К слову, именно этот борт был личным самолетом Аллы Пугачевой.