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«Угостил ядом»: массовое отравление детей в школе 

Рамблер + ещё 6 2 минуты назад
Фото: РИА Новости
Малолетний школьник «угостил» 13 детей крысиным ядом, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Инцидент имел место 20 мая в школе №2 в рабочем поселке Чаны. Согласно предварительной версии прокуратуры, один из учеников второго класса принес из дома крысиный яд и «угостил» им одноклассников.
13 из них почувствовали недомогание и были госпитализированы в местную центральную районную больницу с диагнозом отравление ядовитым веществом.
«Их состояние удовлетворительное. Тяжкие последствия не наступили», — заверили в прокуратуре, пообещав проверить обстоятельства произошедшего и принять «исчерпывающие меры реагирования», если на то будут основания.
Проверку инцидента проводят и новосибирское управление Следственного комитета, сказано на его сайте, и управление образования Чановского района области, рассказал ТАСС его глава Валерий Говорунов.
Чиновник добавил, что школьник, который принес крысиный яд в школу, воспитывается в приемной семье.
Комментарии41
Происшествия , Новосибирская Область
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