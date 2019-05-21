«Угостил ядом»: массовое отравление детей в школе

Малолетний школьник «угостил» 13 детей крысиным ядом, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Инцидент имел место 20 мая в школе №2 в рабочем поселке Чаны. Согласно предварительной версии прокуратуры, один из учеников второго класса принес из дома крысиный яд и «угостил» им одноклассников.

13 из них почувствовали недомогание и были госпитализированы в местную центральную районную больницу с диагнозом отравление ядовитым веществом.

«Их состояние удовлетворительное. Тяжкие последствия не наступили», — заверили в прокуратуре, пообещав проверить обстоятельства произошедшего и принять «исчерпывающие меры реагирования», если на то будут основания.

Проверку инцидента проводят и новосибирское управление Следственного комитета, сказано на его сайте, и управление образования Чановского района области, рассказал ТАСС его глава Валерий Говорунов.

Чиновник добавил, что школьник, который принес крысиный яд в школу, воспитывается в приемной семье.