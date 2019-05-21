Провалится сквозь землю: зданию Госдумы грозит обрушение

Тревожную находку сделали эксперты, проводившие обследование здания в преддверии его капитального ремонта. По словам специалистов, в настоящий момент исследования продолжаются, и если будет найдена ещё хотя бы одна похожая пустота, то монументальное сооружение придётся признать аварийным, а депутатов выселить.

"Учитывая то, что нашли — это уже увеличивает и сроки, и стоимость всего ремонта. Я не исключаю, что придется отказаться от идеи реконструкции зала и заняться вплотную укреплением фундамента, чтобы хотя бы не провалиться под землю", — цитирует издание слова своего собеседника.

Впрочем, по словам председателя «Национальной организации проектировщиков» Азария Лапидуса , ранее проводившего обследование здания Госдумы, проблема пустот — решаема, сообщает Ura.ru.

«В этой зоне Москвы действительно в процессе длительной эксплуатации могли возникнуть пустоты. Но, по тем данным, которые у меня были, там достаточно стабильная ситуация», — отметил Лапидус.

Эксперт уверяет, что здание «вряд ли является аварийным» и выразил сомнение, что выявленная проблема грозит Госдуме обрушением.