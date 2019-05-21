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«Уберите руки!» Ляшко устроил перепалку с охраной Зеленского 

Р-Спорт 22 минуты назад
Глава Радикальной партии Олег Ляшко устроил перепалку с охраной президента Украины Владимира Зеленского.
Ляшко вел видеотрансляцию в фейсбуке из здания президентской администрации, куда приехал на совещание.
На входе в зал сотрудники охраны потребовали от него сдать телефон: парламентарий отказался, настаивая на своем праве показать украинцам, что "происходит за закрытыми дверями".
"Какими были при (экс-президенте Петре) Порошенко, такими и остались", — заявил он.
Увидев снимающего на телефон Ляшко, проходивший мимо Зеленский назвал прямую трансляцию демократичной, однако никак не прокомментировал отказ охраны пустить парламентария в зал.
Не сумев попасть на заседание, Ляшко отправился искать главу государства по другому маршруту. Политик потребовал от президентской охраны открыть запертую дверь, а также пытался через нее докричаться до Зеленского.
"Уберите руки. Дайте команду вашей охране пропустить меня для консультации с президентом", — возмутился Ляшко.
Попасть в зал заседаний со смартфоном депутату не удалось.
В понедельник в Киеве прошла инаугурация Зеленского, во время которой новоизбранный украинский лидер объявил о роспуске Рады. По его словам, главным аргументом для этого стал низкий уровень доверия граждан к Раде — четыре процента.
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Комментарии3
Украина , Видео , В мире , Олег Ляшко , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ
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