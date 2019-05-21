«Уберите руки!» Ляшко устроил перепалку с охраной Зеленского

Ляшко вел видеотрансляцию в фейсбуке из здания президентской администрации , куда приехал на совещание.

На входе в зал сотрудники охраны потребовали от него сдать телефон: парламентарий отказался, настаивая на своем праве показать украинцам, что "происходит за закрытыми дверями".

"Какими были при (экс-президенте Петре) Порошенко, такими и остались", — заявил он.

Увидев снимающего на телефон Ляшко, проходивший мимо Зеленский назвал прямую трансляцию демократичной, однако никак не прокомментировал отказ охраны пустить парламентария в зал.

Не сумев попасть на заседание, Ляшко отправился искать главу государства по другому маршруту. Политик потребовал от президентской охраны открыть запертую дверь, а также пытался через нее докричаться до Зеленского.

"Уберите руки. Дайте команду вашей охране пропустить меня для консультации с президентом", — возмутился Ляшко.

Попасть в зал заседаний со смартфоном депутату не удалось.

В понедельник в Киеве прошла инаугурация Зеленского, во время которой новоизбранный украинский лидер объявил о роспуске Рады. По его словам, главным аргументом для этого стал низкий уровень доверия граждан к Раде — четыре процента.