В МИД ответили на заявление о «причастности» России к скандалу в Австрии

Недруги России придумывают фейковые истории и нечистоплотные методы, чтобы доказать якобы вмешательство Москвы , заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко , комментируя скандал в Австрии с псевдороссийским следом. "Понятно, что наши недруги пытаются придумывать любую фейковую историю для того, чтобы доказать, что Россия якобы во что-то вмешивается, прибегают к самым нечистоплотным методам", — сказал Гришко журналистам. За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии. Немецкая Welt указала на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, также назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.