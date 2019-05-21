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Дочь Лужкова продала за 20 долларов квартиры стоимостью $2,6 млн 

Ридус + ещё 1 28 минут назад
Фото: ridus.ru
Младшая дочь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова купила две квартиры в США 2,6 миллиона долларов и продала их за 20 долларов, выяснили журналисты издания Baza.
По данным портала 25-летняя Ольга Лужкова живет в Нью-Йорке. Первую квартиру она приобрела в 2017 году на Манхэттене за 1,5 миллиона долларов. Ее площадь составила 74 квадратных метра. Вторую недвижимость площадью 59 кадратов дочь экс-мэра купила в том же районе за 1,1 миллиона долларов.
Неожиданно в начале нынешнего года Ольга продала обе квартиры компании Carmine properties LLC за символические 20 долларов. При этом информации о владельцах фирмы журналисты обнаружить не смогли. Издание отмечает, что данная фирма может иметь отношение к Ольге Лужковой.
Кроме того, журналистам удалось выяснить, что у дочери экс-мэра есть как минимум одна действующая компания в Великобритании Buckwheat studio limited, учрежденная в начале этого года.
Юрий Лужков занимал пост столичного градоначальника с 1992 по 2010 год. Супруга, экс-мэра, Елена Батурина, владеет инвестиционно-строительной компанией «Интеко». По данным Forbes, ее состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.
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Общество , Юрий Лужков , Елена Батурина , Манхэттен , Нью-Йорк , США
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