Дочь Лужкова продала за 20 долларов квартиры стоимостью $2,6 млн

Младшая дочь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова купила две квартиры в США 2,6 миллиона долларов и продала их за 20 долларов, выяснили журналисты издания Baza.

По данным портала 25-летняя Ольга Лужкова живет в Нью-Йорке . Первую квартиру она приобрела в 2017 году на Манхэттене за 1,5 миллиона долларов. Ее площадь составила 74 квадратных метра. Вторую недвижимость площадью 59 кадратов дочь экс-мэра купила в том же районе за 1,1 миллиона долларов.

Неожиданно в начале нынешнего года Ольга продала обе квартиры компании Carmine properties LLC за символические 20 долларов. При этом информации о владельцах фирмы журналисты обнаружить не смогли. Издание отмечает, что данная фирма может иметь отношение к Ольге Лужковой.

Кроме того, журналистам удалось выяснить, что у дочери экс-мэра есть как минимум одна действующая компания в Великобритании Buckwheat studio limited, учрежденная в начале этого года.