«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ

Способ не пустить российскую делегацию обратно в ПАСЕ придумал постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. По мнению дипломата, парламентарии должны «максимально мобилизоваться» и дать украинской делегации возможность полноценно участвовать в Ассамблее. В июне, добавил Кулеба, состоятся «финальные бои» за восстановление прав России в ПАСЕ.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал о способе не дать делегации России восстановиться в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Как сообщает ФАН, дипломат призвал всех украинских парламентариев к максимальной мобилизации на июньской сессии.

«После министерского заседания Совета Европы в Хельсинки мяч сейчас находится на поле ПАСЕ. Именно там пройдут финальные бои за то, сможет ли Российская Федерация вернуться в Ассамблею, не выполнив никаких требований резолюций ПАСЕ, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины. Наши оппоненты настроены любой ценой довести дело до конца. Россияне также понимают, что это их шанс», — подчеркнул Кулеба.

По его словам, Киев должен обеспечить полноценную работу украинской делегации в ПАСЕ даже несмотря на досрочные выборы в Верховную раду . Кулеба отметил, что в июне в Ассамблее пройдут «финальные бои» за восстановление российской делегации в правах.

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Самые важные «битвы», добавил дипломат, это заседание регламентного комитета ПАСЕ 3 июня, и собственно Ассамблея, назначенная на 24-28 июня.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин (до выхода в отставку) отказался участвовать в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки. Причиной отказа стало решение комитета министров СЕ по России, которое открывало путь для возвращения России в ПАСЕ, передает НСН.

Министры иностранных дел стран Совета Европы (СЕ) в Хельсинки опубликовали коллективное заявление. Согласно позиции глав МИД стран СЕ, все участники организации должны иметь равные возможности для участия в работе Кабмина СЕ и ПАСЕ. При этом все члены СЕ должны платить взносы в бюджет организации, подчеркивается в министерском заявлении.

Дипломаты также отметили, что приветствуют участие всех делегаций в сессии ПАСЕ, назначенной на июнь, учитывая важность выбора генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в участии в ПАСЕ, однако реализовать эту заинтересованность можно только на абсолютно равноправной основе.

«…когда российская делеагация может абсолютно равноправно принимать участие в работе всех механизмов», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что в другом случае участие РФ в ПАСЕ вряд ли возможно.

Напомним, что, начиная с 2016 года, Россия не направляет документы для аккредитации отечественной делегации в ПАСЕ, потому что в 2014 и 2015 годах парламентариев из РФ лишили права голоса из-за воссоединения Крыма с Россией. Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

В июне 2017 года Россия решила заморозить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Вместе с тем российская делегация не приостанавливает деятельность по ратификации документов. Спустя полгода вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что единственным условием продолжения выплат Москвой членских взносов в СЕ является возвращение России к полноправной работе в Парламентской ассамблее Совета Европы со всеми соответствующими полномочиями.

Совет Европы был основан в 1949 году и является старейшей в Европе международной организацией. В его состав входят 47 государств с общей численностью населения более 800 млн человек. СЕ — полностью самостоятельная организация, не входящая в систему Европейского союза.